Популярный украинский актер удивил предложением своей девушке: романтическое видео
Источник:Богдан Юсипчук
Украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук сделал предложение своей девушке Веронике. Мужчина опубликовал романтическое видео с момента признания и восхитил поклонников этой новостью.
До момента предложения пара встречалась на протяжении двух лет. В конце января 2022 года Богдан рассказал подписчикам об отношениях с Вероникой.
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Как именно Юсипчук сделал предложение своей возлюбленной
В своем блоге актер выложил романтическое видео, на котором происходит сам процесс признания. Богдан сделал предложение Веронике в Таиланде, где находятся также родители ведущего.
Сначала пара готовилась к фотосъемке, однако вдруг Богдан опустился на колено и попросил Веронику выйти за него замуж. Девушка не ожидала такого. Более того, она думала, что уже этого никогда не произойдет, поэтому и расплакалась. В то же время родители тоже засвидетельствовали этот трогательный момент, поэтому растрогались вместе с молодыми супругами.
Поклонники Юсипчука очень радуются женитьбе актера. Подписчики желают здоровья и счастья паре.
- "От всей души поздравляю Вас! Вы красивая пара!";
- "Вы меня тронули, я плачу. Очень рада за вас!";
- "Поздравляю! Долгих и счастливых лет Вам вместе";
- "Как трогательно, как романтично, непревзойденно".
Девушка Юсипчука сказала ему "Да" / Фото из инстаграмма Вероники
Что известно об отношениях Юсипчука с любимой
- Богдан Юсипчук признался подписчикам об отношениях в январе 2022 года.
- Актер поделился, что его девушку зовут Вероника, она из Винницы и строит карьеру певицы.
- Познакомились они через общую подругу.
- В то же время на момент знакомства с Вероникой Богдану показалось, что он знает ее на протяжении всей жизни.