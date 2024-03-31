Популярный украинский актер удивил предложением своей девушке: романтическое видео

31 марта 2024, 23:29
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Богдан Юсипчук

Украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук сделал предложение своей девушке Веронике. Мужчина опубликовал романтическое видео с момента признания и восхитил поклонников этой новостью.

До момента предложения пара встречалась на протяжении двух лет. В конце января 2022 года Богдан рассказал подписчикам об отношениях с Вероникой.

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Как именно Юсипчук сделал предложение своей возлюбленной

В своем блоге актер выложил романтическое видео, на котором происходит сам процесс признания. Богдан сделал предложение Веронике в Таиланде, где находятся также родители ведущего.

Сначала пара готовилась к фотосъемке, однако вдруг Богдан опустился на колено и попросил Веронику выйти за него замуж. Девушка не ожидала такого. Более того, она думала, что уже этого никогда не произойдет, поэтому и расплакалась. В то же время родители тоже засвидетельствовали этот трогательный момент, поэтому растрогались вместе с молодыми супругами.

Поклонники Юсипчука очень радуются женитьбе актера. Подписчики желают здоровья и счастья паре.

  • "От всей души поздравляю Вас! Вы красивая пара!";
  • "Вы меня тронули, я плачу. Очень рада за вас!";
  • "Поздравляю! Долгих и счастливых лет Вам вместе";
  • "Как трогательно, как романтично, непревзойденно".


Девушка Юсипчука сказала ему "Да" / Фото из инстаграмма Вероники

Что известно об отношениях Юсипчука с любимой

  • Богдан Юсипчук признался подписчикам об отношениях в январе 2022 года.
  • Актер поделился, что его девушку зовут Вероника, она из Винницы и строит карьеру певицы.
  • Познакомились они через общую подругу.
  • В то же время на момент знакомства с Вероникой Богдану показалось, что он знает ее на протяжении всей жизни.
Автор: Влада Пономарьова