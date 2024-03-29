В частности, рассекретила его возраст и профессию. К тому же поделилась историей знакомства с избранником.

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Что известно об отношениях Елены Гребенюк

Выяснилось, что с будущим женихом певица познакомилась 16 апреля прошлого года благодаря общему другу.

Мы познакомились на Пасху. Я предложила посвятить пасху. На следующий день мы решили встретиться. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. Наш общий друг нас познакомил,

– отметила артистка.

Мужчину зовут Ярослав и он работает автодорожником. Пара около 8 месяцев живет вместе. В то же время дочь Елены решила съехать к бабушке.

Мне уже сделали предложение, но мы решили отложить (свадьбу – 24 Канал), потому что сейчас неуместно. Но предложение приняла. Я официально невеста,

– поделилась исполнительница.

Интервью с Еленой Гребенюк: смотрите видео онлайн

Кто такая Елена Гребенюк