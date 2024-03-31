До момента предложения пара встречалась на протяжении двух лет. В конце января 2022 года Богдан рассказал подписчикам об отношениях с Вероникой.

К слову Я официально невеста, – 48-летняя оперная певица Елена Гребенюк объявила о помолвке с любимым

Как именно Юсипчук сделал предложение своей возлюбленной

В своем блоге актер выложил романтическое видео, на котором происходит сам процесс признания. Богдан сделал предложение Веронике в Таиланде, где находятся также родители ведущего.

Сначала пара готовилась к фотосъемке, однако вдруг Богдан опустился на колено и попросил Веронику выйти за него замуж. Девушка не ожидала такого. Более того, она думала, что уже этого никогда не произойдет, поэтому и расплакалась. В то же время родители тоже засвидетельствовали этот трогательный момент, поэтому растрогались вместе с молодыми супругами.

Поклонники Юсипчука очень радуются женитьбе актера. Подписчики желают здоровья и счастья паре.

"От всей души поздравляю Вас! Вы красивая пара!";

"Вы меня тронули, я плачу. Очень рада за вас!";

"Поздравляю! Долгих и счастливых лет Вам вместе";

"Как трогательно, как романтично, непревзойденно".



Девушка Юсипчука сказала ему "Да" / Фото из инстаграмма Вероники

Что известно об отношениях Юсипчука с любимой