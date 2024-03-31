До моменту пропозиції пара зустрічалася протягом двох років. Наприкінці січня 2022 року Богдан розповів підписникам про стосунки з Веронікою.
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Як саме Юсипчук освідчився своїй коханій
У своєму блозі актор виклав романтичне відео, на якому відбувається сам процес освідчення. Богдан зробив пропозицію Вероніці у Таїланді, де перебувають також батьки ведучого.
Спочатку пара готувалася до фотозйомки, однак раптом Богдан опустився на коліно і попросив Вероніку вийти за нього заміж. Дівчина не очікувала такого. Ба більше, вона думала, що вже цього ніколи не станеться, тому і розплакалася. Водночас батьки теж засвідчили цей зворушливий момент, тому розчулилися разом з молодим подружжям.
Шанувальники Юсипчука дуже радіють одруженню актора. Підписники бажають здоров'я та щастя парі.
- "Від щирого серця вітаю Вас! Ви гарна пара!";
- "Ви мене зворушили, я плачу. Дуже рада за вас!";
- "Вітаю! Довгих та щасливих років Вам разом";
- "Як зворушливо, як романтично, неперевершено".
Дівчина Юсипчука сказала йому "Так" / Фото з інстаграму Вероніки
Що відомо про стосунки Юсипчука з коханою
- Богдан Юсипчук зізнався підписникам про стосунки у січні 2022 року.
- Актор поділився, що його дівчину звати Вероніка, вона з Вінниці та будує кар'єру співачки.
- Познайомилися вони через спільну подругу.
- Водночас на момент знайомства з Веронікою Богдану здалося, що він знає її протягом всього життя.