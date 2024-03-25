Актриса Блейк Лайвли публично извинилась перед Кейт Миддлтон: "Я сделала глупый пост"

25 марта 2024, 12:38
Читати новину українською

Источник:

Блейк Лайвли

На скандал с отредактированным фото Кейт Миддлтон отреагировала известная актриса Блейк Лайвли. Американка открыто высмеяла принцессу, однако после новости о раке у Ее Высочества, сразу пожалела о своих действиях.

По словам Блейк, ее унизила собственная неудачная шутка. Актрисе очень стыдно перед Кейт за содеянное.

К слову У Кейт Миддлтон обнаружили рак, а о смерти Чарльза III запустили фейк: самые громкие события недели

Как Лайвли высмеяла Миддлтон

Ко Дню матери принцесса Уэльская поделилась чувственными фото с детьми. К тому же это было первое появление Кейт в информационном пространстве после перенесенной операции. Однако, пользователи обнаружили фотошоп, а Ее Высочество призналась, что "как фотограф-любитель экспериментирует с редактированием" и извинилась за "путаницу с семейным фото".

В то же время Блейк Лайвли успешно воспользовалась скандалом и прорекламировала собственный бизнес Betty Buzz, который специализируется на напитках. Актриса опубликовала фотографию с открыто неуклюжим фотошопом, с целью высмеять Ее Высочество.


Блейк Лайвли насмехается над Кейт Миддлтон / Удаленное фото из инстаграма актрисы

Однако, все изменилось после заявления Кейт о болезни раком, тогда Блейк стало очень стыдно за нелепый поступок. В то же время поклонники обвинили актрису в лицемерии.

Лайвли, вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом, уважает личное пространство и приватность, поскольку сама имеет четырех детей, поэтому публично извинилась перед принцессой.

Я сделала глупый пост о "промахах с фотошопом", и он меня сегодня унизил. Простите меня. Посылаю всем свою любовь и наилучшие пожелания,
– написала актриса.


Извинения Лайвли перед Миддлтон / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы

Что известно о раке у Кейт Миддлтон

  • В январе 2023 года Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости. После дополнительного обследования у нее обнаружили рак.
  • На фоне слухов о внезапном исчезновении Кейт из сети, принцесса 22 марта опубликовала обращение, где официально сообщила о наличии рака.
  • Кенсингтонский дворец решил не разглашать конкретную информацию о типе или стадии онкозаболевания, однако известно, что Кэтрин сейчас проходит профилактическую химиотерапию.
  • Из-за лечения принцесса Уэльская не сможет присутствовать на нынешнем Пасхальном богослужении с королевской семьей.

Автор: Влада Пономарьова