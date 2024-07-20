После критики со стороны Израиля: Adidas убирает Беллу Хадид из рекламной кампании

Американская модель Белла Хадид стала лицом рекламной кампании кроссовок Adidas SL 72, которые были разработаны к Олимпийским играм 1972 года. Во время соревнований палестинская террористическая группировка "Черный сентябрь" убила 11 членов сборной Израиля.

Жители страны возмутились решением компании выбрать для продвижения своей обуви Хадид, которая имеет палестинские корни. Из-за этого на официальной странице Израиля в твиттере появилось соответствующее заявление.

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В нем говорится об осуждении действий Adidas и отсутствии уважения к гражданам страны.

Одиннадцать израильтян убили палестинские террористы во время Олимпиады в Мюнхене. Угадайте, кто является лицом их кампании? Белла Хадид – наполовину палестинская модель, которая имеет историю распространения антисемитизма и призывов к насилию против израильтян и евреев. Она и ее отец часто пропагандируют кровную клевету и антисемитские заговоры против евреев,

– написано в заявлении.

В то же время Adidas уже отреагировал на обвинения жителей Израиля. Компания заверила, что непреднамеренно связала рекламу с жестокими событиями 1972 года. Представители также отметили, что пересмотрят часть рекламной кампании, однако неизвестно, как именно.

Мы приносим извинения за любое причиненное расстройство или горе. Мы верим в спорт как в объединяющую силу во всем мире и продолжим наши усилия по защите разнообразия и равенства во всем, что мы делаем,

– ответил Adidas.

Напомним, Белла Хадид постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. Она признавалась, что из-за своей позиции часто спорит с друзьями. В то же время модель даже теряла миллионные контракты. В октябре 2023 года Белла публично призвала к поддержке гражданских жителей в Газе.