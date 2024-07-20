Жителі країни обурилися рішенням компанії обрати для просування свого взуття Хадід, яка має палестинське коріння. Через це на офіційній сторінці Ізраїлю у твітері з'явилася відповідна заява.

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У ній йдеться про засудження дій Adidas та відсутність поваги до громадян країни.

Одинадцять ізраїльтян вбили палестинські терористи під час Олімпіади в Мюнхені. Вгадайте, хто є обличчям їхньої кампанії? Белла Хадід – наполовину палестинська модель, яка має історію поширення антисемітизму та закликів до насильства проти ізраїльтян та євреїв. Вона та її батько часто пропагують кровні наклепи й антисемітські змови проти євреїв,

– написано в заяві.

Водночас Adidas вже відреагував на звинувачення жителів Ізраїлю. Компанія запевнила, що ненавмисно пов'язала рекламу із жорстокими подіями 1972 року. Представники також зауважили, що переглянуть частину рекламної кампанії, однак невідомо, як саме.

Ми перепрошуємо за будь-який заподіяний розлад або горе. Ми віримо в спорт як в об'єднавчу силу в усьому світі та продовжимо наші зусилля щодо захисту різноманітності та рівності в усьому, що ми робимо,

– відповів Adidas.

Нагадаємо, Белла Хадід постійно нагадує про своє коріння та підтримує Палестину. Вона зізнавалася, що через свою позицію часто сперечається з друзями. Водночас модель навіть втрачала мільйонні контракти. У жовтні 2023 року Белла публічно закликала до підтримки цивільних жителів у Газі.