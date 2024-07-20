Жители страны возмутились решением компании выбрать для продвижения своей обуви Хадид, которая имеет палестинские корни. Из-за этого на официальной странице Израиля в твиттере появилось соответствующее заявление.

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В нем говорится об осуждении действий Adidas и отсутствии уважения к гражданам страны.

Одиннадцать израильтян убили палестинские террористы во время Олимпиады в Мюнхене. Угадайте, кто является лицом их кампании? Белла Хадид – наполовину палестинская модель, которая имеет историю распространения антисемитизма и призывов к насилию против израильтян и евреев. Она и ее отец часто пропагандируют кровную клевету и антисемитские заговоры против евреев,

– написано в заявлении.

В то же время Adidas уже отреагировал на обвинения жителей Израиля. Компания заверила, что непреднамеренно связала рекламу с жестокими событиями 1972 года. Представители также отметили, что пересмотрят часть рекламной кампании, однако неизвестно, как именно.

Мы приносим извинения за любое причиненное расстройство или горе. Мы верим в спорт как в объединяющую силу во всем мире и продолжим наши усилия по защите разнообразия и равенства во всем, что мы делаем,

– ответил Adidas.

Напомним, Белла Хадид постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. Она признавалась, что из-за своей позиции часто спорит с друзьями. В то же время модель даже теряла миллионные контракты. В октябре 2023 года Белла публично призвала к поддержке гражданских жителей в Газе.