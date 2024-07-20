Вскоре звездная дочь станет Шайло Джоли, вместо Питт. Американка решила сменить фамилию из-за отсутствия общения с отцом.

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В то же время известно, что Шайло находится в сложных отношениях с Брэдом и стремится от него дистанцироваться.

Согласно действующему законодательству Калифорнии, прежде чем судья сможет принять решение об изменении фамилии, граждане должны опубликовать соответствующее сообщение в газете в течение месяца. Сразу после публикации запрос появится в юридическом разделе издания.

Появление такого заявления Шайло свидетельствует о завершении процесса изменения фамилии в ближайшее время. Девушка имеет собственного адвоката и самостоятельно занимается судебными расходами.

Отметим, Шайло является одной из трех биологических детей Питта и Джоли. Кроме того, у них трое приемных детей, среди которых 19-летняя Захара Джоли, которая также не использует фамилию Питта.

К тому же 15-летняя Вивьен также отказалась от родового имени своего отца. Об этом стало известно через афишу бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", который продюсирует Джоли. В списке она появилась как Вивьен Джоли.

22-летний Мэддокс, старший сын экс-супругов, также прекратил использовать фамилию Питт.