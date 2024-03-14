Похожие как две капли воды: королеве Камилле подарили собственную куклу Барби

На мероприятии от благотворительной организации Women Of The World королева Камилла получила собственную куклу Барби. Подарок организаторы вручили королеве за ее работу на посту президента этого фонда.

Women Of The World поддерживает гендерное равенство, отмечает достижения женщин, а также изучает препятствия, которые мешают им реализовать свой потенциал.

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Как выглядит кукла Барби королевы

Кукла Барби похожа на Камиллу, как две капли воды. Она одета в ту же одежду, имеет те же светлые кудри и даже брошь, как и королева. Камилла была очень довольна своим двойником, сказав, что кукла будто омолодила ее на 50 лет. Также королева отметила, что хотя бы ради этого у всех должна быть Барби.

Подарок вручили во время мероприятия в честь Международного женского дня. На нем присутствовали также женщины и школьницы, которые "олицетворяют надежду для женщин в будущем".

Во время своей речи Камилла показала два камня, которыми в 1914 году две суфражистки разбили окна в Букингемском дворце.

Я считаю, что в 1914 году они были надеждой для женщин, которые их бросили, надеждой на то, что в будущем они не станут жертвами своей истории,

– отметила королева.

К тому же она добавила, что тогда суфражистки имели надежду сделать мир лучшим местом для женщин.

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