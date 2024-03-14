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Як виглядає лялька Барбі королеви

Лялька Барбі схожа на Каміллу, як дві краплі води. Вона одягнена у той самий одяг, має ті ж світлі кучері та навіть брошку, як і королева. Камілла була дуже задоволена своїм двійником, сказавши, що лялька ніби омолодила її на 50 років. Також королева зазначила, що хоча б заради цього всі повинні мати Барбі.

Подарунок вручили під час заходу на честь Міжнародного жіночого дня. На ньому були присутні також жінки та школярки, які "уособлюють надію для жінок у майбутньому".

Під час своєї промови Камілла показала два камінці, якими у 1914 році дві суфражистки розбили вікна у Букінгемському палаці.

Я вважаю, що в 1914 році вони були надією для жінок, які їх кинули, надією на те, що в майбутньому вони не стануть жертвами своєї історії,

– зазначила королева.

До того ж вона додала, що тоді суфражистки мали надію зробити світ кращим місцем для жінок.

Останні виходи королеви Камілли у світ