Women Of The World підтримує гендерну рівність, відзначає досягнення жінок, а також вивчає перешкоди, які заважають їм реалізувати свій потенціал.
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Як виглядає лялька Барбі королеви
Лялька Барбі схожа на Каміллу, як дві краплі води. Вона одягнена у той самий одяг, має ті ж світлі кучері та навіть брошку, як і королева. Камілла була дуже задоволена своїм двійником, сказавши, що лялька ніби омолодила її на 50 років. Також королева зазначила, що хоча б заради цього всі повинні мати Барбі.
Подарунок вручили під час заходу на честь Міжнародного жіночого дня. На ньому були присутні також жінки та школярки, які "уособлюють надію для жінок у майбутньому".
Під час своєї промови Камілла показала два камінці, якими у 1914 році дві суфражистки розбили вікна у Букінгемському палаці.
Я вважаю, що в 1914 році вони були надією для жінок, які їх кинули, надією на те, що в майбутньому вони не стануть жертвами своєї історії,
– зазначила королева.
До того ж вона додала, що тоді суфражистки мали надію зробити світ кращим місцем для жінок.
Останні виходи королеви Камілли у світ
- 13 березня королева відвідала Челтнемський фестиваль на Челтнемському іподромі. До неї приєдналися син Том Паркер-Боулз, Зара та Майк Тіндалли та принцеса Євгенія з чоловіком.
- 12 березня Камілла відвідала спеціальний прийом на честь Дня Співдружності у Мальборо-гаусі, що в Лондоні.
- А 11 березня королева Камілла та принц Вільям відвідали щорічну службу на честь Дня Співдружності. Захід відбувся у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.