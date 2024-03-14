Women Of The World поддерживает гендерное равенство, отмечает достижения женщин, а также изучает препятствия, которые мешают им реализовать свой потенциал.
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Как выглядит кукла Барби королевы
Кукла Барби похожа на Камиллу, как две капли воды. Она одета в ту же одежду, имеет те же светлые кудри и даже брошь, как и королева. Камилла была очень довольна своим двойником, сказав, что кукла будто омолодила ее на 50 лет. Также королева отметила, что хотя бы ради этого у всех должна быть Барби.
Подарок вручили во время мероприятия в честь Международного женского дня. На нем присутствовали также женщины и школьницы, которые "олицетворяют надежду для женщин в будущем".
Во время своей речи Камилла показала два камня, которыми в 1914 году две суфражистки разбили окна в Букингемском дворце.
Я считаю, что в 1914 году они были надеждой для женщин, которые их бросили, надеждой на то, что в будущем они не станут жертвами своей истории,
– отметила королева.
К тому же она добавила, что тогда суфражистки имели надежду сделать мир лучшим местом для женщин.
Последние выходы королевы Камиллы в свет
- 13 марта королева посетила Челтнемский фестиваль на Челтнемском ипподроме. К ней присоединились сын Том Паркер-Боулз, Зара и Майк Тиндалли и принцесса Евгения с мужем.
- 12 марта Камилла посетила специальный прием в честь Дня Содружества в Мальборо-хаусе, в Лондоне.
- А 11 марта королева Камилла и принц Уильям посетили ежегодную службу в честь Дня Содружества. Мероприятие состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.