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Как выглядит кукла Барби королевы

Кукла Барби похожа на Камиллу, как две капли воды. Она одета в ту же одежду, имеет те же светлые кудри и даже брошь, как и королева. Камилла была очень довольна своим двойником, сказав, что кукла будто омолодила ее на 50 лет. Также королева отметила, что хотя бы ради этого у всех должна быть Барби.

Подарок вручили во время мероприятия в честь Международного женского дня. На нем присутствовали также женщины и школьницы, которые "олицетворяют надежду для женщин в будущем".

Во время своей речи Камилла показала два камня, которыми в 1914 году две суфражистки разбили окна в Букингемском дворце.

Я считаю, что в 1914 году они были надеждой для женщин, которые их бросили, надеждой на то, что в будущем они не станут жертвами своей истории,

– отметила королева.

К тому же она добавила, что тогда суфражистки имели надежду сделать мир лучшим местом для женщин.

Последние выходы королевы Камиллы в свет