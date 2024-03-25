Обломок российской ракеты упал возле дома Евгении Эмеральд: "Накрыла ребенка собой"

Утром 25 марта россияне атаковали Киев баллистикой. Силы ПВО сбили обе ракеты, но обломки разлетелись по трем районам. Один из них упал возле дома Евгении Эмеральд.

Бывшая военная рассказала о последствиях обстрела на личной странице. Она призналась, что слышала очень громкие взрывы, с которыми сегодня столкнулся весь Киев.

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Обломок ракеты упал вблизи дома Эмеральд

Евгения Эмеральд проживает в доме, в частном секторе на Осокорках. Неподалеку упал обломок российской ракеты.

Полицейская в декрете не скрывала, что напугалась за двух дочерей. Старшая на тот момент спала, а младшая дочь Афина не успела что-то понять.

Громко было очень, мне не надо вам об этом рассказывать, вы и так это все чувствуете и знаете. Страшно, потому что ребенок один, второй. Маленькая была рядом со мной, я ее накрыла собой, она ничего не поняла. Старшая спала, у нее сейчас каникулы. За детей очень страшно! Поэтому берегите себя, пожалуйста,

– призвала Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд о ракетной атаке: видео

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