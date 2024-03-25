Колишня військова розповіла про наслідки обстрілу на особистій сторінці. Вона зізналась, що чула дуже гучні вибухи, з якими сьогодні зіштовхнувся увесь Київ.

До слова Діти бігли в укриття під звуки вибухів: зірки зі злістю говорять про черговий удар по Києву

Уламок ракети впав поблизу дому Емеральд

Євгенія Емеральд проживає у будинку, в приватному секторі на Осокорках. Неподалік впав уламок російської ракети.

Поліцейська в декреті не приховувала, що налякалась за двох доньок. Старша на той момент спала, а молодша донька Афіна не встигла щось зрозуміти.

Гучно було дуже, мені не треба вам про це розповідати, ви й так це все відчуваєте і знаєте. Страшно, бо дитина одна, друга. Маленька була поруч зі мною, я її накрила собою, вона нічого не зрозуміла. Старша спала, в неї зараз канікули. За дітей дуже страшно! Тому бережіть себе, будь ласка,

– закликала Євгенія Емеральд.

Євгенія Емеральд про ракетну атаку: відео

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