Бывшая военная рассказала о последствиях обстрела на личной странице. Она призналась, что слышала очень громкие взрывы, с которыми сегодня столкнулся весь Киев.
К слову Дети бежали в укрытие под звуки взрывов: звезды со злостью говорят об очередном ударе по Киеву
Обломок ракеты упал вблизи дома Эмеральд
Евгения Эмеральд проживает в доме, в частном секторе на Осокорках. Неподалеку упал обломок российской ракеты.
Полицейская в декрете не скрывала, что напугалась за двух дочерей. Старшая на тот момент спала, а младшая дочь Афина не успела что-то понять.
Громко было очень, мне не надо вам об этом рассказывать, вы и так это все чувствуете и знаете. Страшно, потому что ребенок один, второй. Маленькая была рядом со мной, я ее накрыла собой, она ничего не поняла. Старшая спала, у нее сейчас каникулы. За детей очень страшно! Поэтому берегите себя, пожалуйста,
– призвала Евгения Эмеральд.
Евгения Эмеральд о ракетной атаке: видео
Что известно об атаке по Киеву
- Утром российские войска выпустили по Киеву две баллистические ракеты с юга. Всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
- Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, но обломки разлетелись по трем столичным районам: Печерском, Соломенском, Днепровском. Они вызвали повреждения зданий. Все потому, что ракету сбивали на немалой высоте.
- В 14:46 Виталий Кличко сообщил, что количество жертв в результате российской атаки составляет 10 человек. Известно, что среди них есть девочка-подросток и двое беременных женщин.