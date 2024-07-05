Артем записал видеообращение, адресованное критикам. В нем он, в частности, упомянул о том, что якобы заставляет кого-то записывать с ним песни.

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Дело в том, что часто Пивоваров фигурирует в сети как "человек, что лазит по балконам и обливает на своих концертах людей водой". К тому же его обвиняют в том, что он якобы хайпится на войне, манипулирует людьми, заставляет их петь и танцевать. Такие упреки вызвали возмущение у артиста.

Я не претендую на то, чтобы меня "прикладывали к ране". Я не надеваю на себя маски и не пытаюсь всем понравиться. Спасибо тем, кто чувствует мою музыку и мои вибрации. Благодаря вам я продолжаю гореть и светить,

– отметил исполнитель.

Отметим, во время недавнего концерта Артем Пивоваров был тронут до слез, услышав трагическую историю девочки из Мариуполя, которая потеряла подругу во время обстрела.