Не забываю жить для кого-то одного, – Пивоваров впервые за долгое время прокомментировал отношения

23 мая 2024, 17:03
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Рамина Эсхакзай

Артем Пивоваров относится к тем артистам, которые держат детали личной жизни за семью замками. В то же время он решил приоткрыть эту тайну.

В частности, певец признался, почему обходит тему отношений. Также он заинтриговал ответом на вопрос о том, встречается ли сейчас с кем-то.

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Что Артем Пивоваров рассказал о личной жизни

Артист сказал, что ему не нравится, что публичные лица должны постоянно говорить о своих отношениях.

Я так же нуждаюсь во внимании, любви, я просто человек, нуждаюсь в сексуальном контакте, физическом контакте, и я в этом такой же, как и все, ну, то есть меня ничего не отделяет, не отличает от других людей,
– отметил исполнитель.

Кроме того, он намекнул, что сейчас имеет любимого человека.

Отвечая на твой вопрос, я не забываю жить для кого-то одного,
– сказал Пивоваров Рамине Эсхакзай на вопрос об отношениях и женитьбе.

Интервью с Артемом Пивоваровым: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Артема Пивоварова

  • В течение длительного времени певец состоял в отношениях с девушкой Дашей Чередниченко.
  • Пара дебютировала на публике в клипе на песню "Моя ночь", где они поцеловались.
  • Впоследствии их неоднократно видели вместе.
  • Однако в 2021 году появилась информация, что Артем разошелся с девушкой.
  • В то же время в апреле этого года в сети распространились предположения относительно возможной женитьбы Пивоварова, на которые он загадочно ответил, отметив, что у него "очень много планов".
  • Так, поклонники подозревают, что Чередниченко все еще может занимать особое место в жизни артиста.
Автор: Софія Хомишин