Такого еще не было, – Артем Пивоваров сломал поклоннице нос во время концерта

На днях в столице отгремел масштабный концерт Артема Пивоварова. Кроме выступления загадочной Klavdia Petrivna, во время мероприятия произошел еще один инцидент – исполнитель сломал нос своей поклоннице.

Как вспомнила женщина, ей прилетело очень сильно. Певец отметил, что такого у него еще не было и разъяснил, как это произошло.

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Как Артем Пивоваров сломал нос поклоннице

Несчастный инцидент случился, когда певец бросил в толпу барабанную палочку.

Это не я сама. Я пробиралась к сестре и мне что-то просто прилетело в нос очень сильно,

– вспомнила женщина.

После концерта Пивоваров лично извинился перед поклонницей за кулисами. Женщина в то же время иронично заметила, что "оно того стоило".

Такого еще не было,

– отметил под видео артист.

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