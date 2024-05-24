Кроме проблем с алкоголем, артист постоянно дрался с кем-то. По словам певца, такое происходило постоянно.

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Что рассказал Пивоваров о развлечениях под воздействием алкоголя

Артист поделился, что у одного из его друзей был проблесковый маячок, поскольку отец приятеля был полицейским. Так, когда компания Артема сильно напилась, она решила прикрепить этот маячок на машину. В то же время Пивоваров вместе с друзьями параллельно кричали людям, чтобы они съехали на обочину.

Мы однажды напились и поехали на "копейке", а у этого парня была мигалка, потому что его отец был полицейским. Мы прицепили эту мигалку на машину, ездили по городу и кричали: "Прижмитесь к обочине", а потом нас поймали на переезде. Приехал со смены отец и дал нам пинков,

– рассказал Артем.

Артем Пивоваров о развлечениях под воздействием спиртных напитков: смотрите видео онлайн

Пивоваров начал употреблять алкоголь с раннего возраста

Исполнитель родился в Волчанске, Харьковской области. Он поделился, что дети в этих регионах начинают раньше взрослеть и они обвиняют мир в своих проблемах. Так, Артем признался, что впервые попробовал наркотики и алкоголь в возрасте 12-13 лет. Впрочем, сейчас артист вообще не употребляет.

У меня была очень плохая стадия гайморита, мне делали операцию. А я маме просто не рассказывал, что я просто заснул на памятнике зимой, и меня забыли ребята. Потому что напился. И таких ситуаций было очень много. Это было нормой, и, к сожалению, наша большая компания, это из 15 человек ребят, из них осталось людей, с которыми я поддерживаю связь, трое или четверо,

– признался Пивоваров.

Также Артем добавил, что часть из его бывших друзей сидит в тюрьме, кто-то из приятелей уже умер, а кто-то – закончил жизнь самоубийством.