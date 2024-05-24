Окрім проблем з алкоголем, артист постійно бився з кимось. За словами співака, таке відбувалося постійно.

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Що розповів Пивоваров про розваги під впливом алкоголю

Артист поділився, що в одного з його друзів був проблисковий маячок, оскільки батько приятеля був поліцейським. Так, коли компанія Артема сильно напилася, вона вирішила прикріпити цей маячок на машину. Водночас Пивоваров разом з друзями паралельно кричав людям, щоб вони з'їхали на узбіччі.

Ми одного разу напилися та поїхали на "копійці", а у цього хлопця була мигалка, тому що його батько був поліцейським. Ми причепили цю мигалку на машину, їздили по місту та кричали: "Прижміться до узбіччя", а потім нас спіймали на переїзді. Приїхав зі зміни батько та дав нам стусанів,

– розповів Артем.

Артем Пивоваров про розваги під впливом спиртних напоїв: дивіться відео онлайн

Пивоваров почав вживати алкоголь з підліткового віку

Виконавець народився у Вовчанську, що в Харківській області. Він поділився, що діти в цих регіонах починають раніше дорослішати та вони звинувачують світ у своїх проблемах. Так, Артем зізнався, що вперше спробував наркотики та алкоголь у віці 12 – 13 років. Втім, наразі артист взагалі не вживає.

У мене була дуже погана стадія гаймориту, мені робили операцію. А я мамі просто не розповідав, що я просто заснув на пам'ятнику взимку, і мене забули хлопці. Тому що напився. І таких ситуацій було дуже багато. Це було нормою, і, на жаль, наша велика компанія, це з 15 людей хлопців, із них залишилося людей, із якими я підтримую звʼязок, троє або четверо,

– зізнався Пивоваров.

Також Артем додав, що частина з його колишніх друзів сидить у в'язниці, хтось з приятелів вже помер, а хтось – покінчив життя самогубством.