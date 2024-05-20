Мой гений, – Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с днем рождения
Источник:Тоня Матвиенко
Сегодня, 20 мая, украинский певец Арсен Мирзоян отмечает день рождения. Артисту исполнилось 46 лет. С праздником его уже успела поздравить супруга.
Кроме того, в комментариях поздравления исполнителю написали и поклонники. Арсен даже уже успел отреагировать на праздничный пост любимой.
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Как Тоня Матвиенко поздравила Арсена Мирзояна
Певица поделилась архивными фото любимого, где они весело проводят время и опубликовала просто красивые фотографии Арсена. Также она написала милое поздравление для мужа под публикацией.
Я тебе желаю всего, что есть в мире хорошего, замечательного, светлого, чтобы все было твое. Будь счастлив и здоров! Ты мой гений. Я тебя очень люблю,
– отметила исполнительница.
Артист в комментариях поблагодарил жену.
"Спасибо, моя бусинка. Люблю тебя", – написал Мирзоян.
Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна
- Будущие супруги впервые пересеклись на "Голосе страны" в 2011 году. Несмотря на то, что в то время Арсен был женат, он принял решение расторгнуть брак ради новых отношений.
- Пара официально поженилась в 2017 году и сейчас воспитывает общую дочь Нину.
- К тому же у Тони Матвиенко от предыдущего брака есть дочь Ульяна. Сейчас 25-летняя девушка занимается режиссурой и живет со своим парнем отдельно от матери.
- В то же время у Арсена есть двое сыновей от бывшей жены.
- Недавно исполнительница рассказывала, что супруги столкнулись с двумя сложными этапами во время полномасштабного вторжения. Первый кризис возник, когда Тоня и ее дочь приняли решение вернуться в Украину, а второй – когда умерла Нина Матвиенко.