Мой гений, – Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с днем рождения

Сегодня, 20 мая, украинский певец Арсен Мирзоян отмечает день рождения. Артисту исполнилось 46 лет. С праздником его уже успела поздравить супруга.

Кроме того, в комментариях поздравления исполнителю написали и поклонники. Арсен даже уже успел отреагировать на праздничный пост любимой.

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Как Тоня Матвиенко поздравила Арсена Мирзояна

Певица поделилась архивными фото любимого, где они весело проводят время и опубликовала просто красивые фотографии Арсена. Также она написала милое поздравление для мужа под публикацией.

Я тебе желаю всего, что есть в мире хорошего, замечательного, светлого, чтобы все было твое. Будь счастлив и здоров! Ты мой гений. Я тебя очень люблю,

– отметила исполнительница.

Артист в комментариях поблагодарил жену.

"Спасибо, моя бусинка. Люблю тебя", – написал Мирзоян.

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