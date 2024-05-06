На это, как выяснилось, повлияла полномасштабная война. Кроме этого, была и еще одна причина. Как отметила Тоня Матвиенко, тогда Арсен не мог понять, как жена себя чувствует.

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Артистка призналась, что они с Арсеном столкнулся с двумя тяжелыми этапами во время полномасштабного вторжения. Первый пришелся на возвращение Тони с дочкой в Украину, а второй – когда умерла мама артистки.

Сначала он никак не мог понять, как мне и, возможно, так вел себя "Не трогать" или "Надо время". А потом он понял, что "Надо Тони помочь",

– поделилась исполнительница.

Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн

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