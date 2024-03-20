После трех лет брака Ариана Гранде и Далтон Гомес официально развелись. Верховный суд Лос-Анджелеса принял это решение во вторник, 19 марта.

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Ариана Гранде развелась с мужем

Ариана Гранде и Далтон Гомес не имели детей, судебных исков и подписали добрачное соглашение. Поэтому их развод прошел быстро и без лишних скандалов. С момента подачи заявления до официального расторжения брака прошло 6 месяцев.

В то же время Ариана Гранде должна выполнить определенные обязательства. Первое – это выплата бывшему мужу 1 миллион 250 тысяч долларов (это около 50 тысяч гривен). Также она должна отдать средства за продажу совместно приобретенного имущества. Речь идет об их доме в Лос-Анджелесе.

В завершение звезде нужно оплатить гонорары адвокатов Далтона Гомеса, что составляет еще 25 тысяч долларов. Есть ли обязательства у бывшего мужа певицы – неизвестно.

Что известно об отношениях Арианы Гранде с Далтоном Гомесом

Звездная пара стала встречаться в начале 2020 года. Они сблизились и начали жить вместе в период карантина во время пандемии. В мае Ариана и Далтон засветились вместе в клипе Джастина Бибера.

В декабре певица объявила о помолвке, а их свадьба состоялась весной 2021 в доме Гранде в Калифорнии. Через 2 года Ариана подала на развод, брак спасти не удалось.



Ариана Гранде с экс-супругом / Фото из инстаграма Арианы Гранде

Вероятно, причиной разрыва является роман Арианы Гранде с актером Итаном Слейтером, который тоже был женат.