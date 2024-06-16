Влюбленный, как никогда раньше, – Антон Савлепов рассекретил свою новую девушку
Источник:Антон Савлепов
Солист группы Quest Pistols, Антон Савлепов, впервые за долгое время показал свою новую возлюбленную. Он решил это сделать по случаю своего дня рождения.
Впрочем, это не единственные изменения в жизни артиста. Недавно певец создал сольный проект SAVLEPOV, в котором хочет раскрыть настоящего себя.
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Савлепов посвятил серию фото своему 36-летию. На последней фотографии исполнитель показался с девушкой, которая нежно целует его в щеку. В то же время Антон не стал раскрывать имени избранницы, но понемногу приоткрывает завесу личной жизни.
Антон Савлепов с избранницей / Фото из инстаграма певца
Так, артист признался, что его любимая вдохновляет на написание новой музыки. По словам певца, он обожает любить, поскольку это является основой его мировосприятия.
Если честно, я сейчас крайне влюблен, как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Как сказал мой друг Вася Байдак, когда послушал мою песню: "Ну ты и похотливое животное". Я с ним согласен,
– подчеркнул Савлепов.
Антон Савлепов о личной жизни: смотрите видео онлайн
Что известно о сольной карьере Антона Савлепова
- Подготовку к сольному проекту Антон начал еще в 2021 году, однако ее пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
- Однако, уже в июне этого года Савлепов ворвался в шоу-бизнес с музыкальной поп-R&B новинкой – "Розстебни". Именно с этого трека и начал свою работу сольный проект SAVLEPOV.
- Песня рассказывает о любви, которая существует, пока играет музыка. По словам Антона, его творчество – интимная фантазия, которая погружает в параллельный мир его наивных мечтаний.
- Как отметил артист, SAVLEPOV – это сайд-проект, поэтому не будет прекращать свой творческий путь как солист группы Quest Pistols.