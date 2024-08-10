По словам исполнительницы, это произошло прямо во время концерта. Перед выступлением на сцене Анна сложила драгоценности в мешочек, который оставила в гримерке.

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Однако, после окончания концерта она заметила, что украшений нет в сумке. Тринчер призналась, что у нее исчезли кольцо и браслет Cartier. Стоимость драгоценностей составляет примерно 5 тысяч евро (220 тысяч гривен).

Их нет в сумке. Я очень переживаю, потому что она долгое время была в гримерке одна,

– отметила звезда.



Анна Тринчер об украденных украшениях / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии певица сообщила о хороших новостях – она нашла украшения. Артистка даже показала свои драгоценности поклонникам. Впрочем, где именно были кольцо и браслет, исполнительница не рассказала.

"Мисс суеты навести охота – одна штука. Нашли!" – поделилась Анна.



Анна Тринчер показала украшения / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, дочь ведущего Анатолия Анатолича недавно также обокрали. Девочка находилась за границей, в Италии, где во время экскурсии у нее украли телефон. Несмотря на волнение дочери, шоумен ее уверял, что ничего страшного в этом нет. Как отметил Анатолий, главной причиной ограбления – это сам преступник.