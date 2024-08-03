Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился, что его дочери сейчас находятся в лагере за границей. Скоро они вернутся домой. Между тем на днях он пережил стресс, получив звонок от руководительницы группы девушек.
К слову Николас Карма ответил Анатоличу, который пошутил о переводе: "Сколько стоит ваш лук"
Оказалось, что у его дочери Алисы украли телефон во время экскурсии по Милану. Девочка была очень расстроена и просила прощения.
С Алисой я пошел говорить, она плачет. Девочка эмоциональная, как и все в этом возрасте, 13 лет. Я говорю: "Даже не думай переживать, успокойся. Телефон мы заблокируем и ты приедешь, мы тебе купим новый лучший,
– рассказал шоумен.
Ведущий добавил, что успокаивал дочь и подчеркивал, что она ни в чем не виновата. Главная причина этого ограбления – это сам преступник.
"В любом случае, если человек жертва, нет никаких оправданий, почему это украли. Говорил Алисе, чтобы она не переживала. Что это – просто вещь. Я уже испугался, что с вами что-то случилось... Нет оправданий преступлению. И точно не стоит себя наказывать", – добавил Анатолич.
Анатолий Анатолич об ограблении дочери: видео
Напомним, Анатолий Анатолич и его жена Юла воспитывают троих детей: двух дочерей Алису и Лолиту и сына Нила.