Звезда объяснила, почему так сделала. Как оказалось, Полякова хотела поехать в Юрмалу.

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Певица призналась, что нее была накладка в графике, поэтому она и не смогла поехать на музыкальный фестиваль.

Я не отказалась там выступать. У меня снималось шоу, где я сижу в жюри, поэтому я выбрала в своей стране свой проект. Я бы с удовольствием поехала петь у Лаймы Вайкуле, потому что она поддерживает Украину. Она на нашей стороне,

– отметила Ольга.

Кроме того, Полякова высказалась о том, что Андрей Данилко общался на русском языке в Латвии. Она отметила, что сама бы коммуницировала с журналистами на английском, но коллегу не осуждает.

Я не могу комментировать поступки и решения других людей. Я очень люблю Андрея. Я точно знаю, что он искренний украинец, что он не выезжал никуда, был с нашей страной, жил на Крещатике и принимал у себя людей,

– объяснила артистка.

Напомним, в латвийском курорте Юрмала с 26 по 28 июля состоялся музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, организованный известной певицей Лаймой Вайкуле. Событие объединило на сцене около 45 исполнителей из 14 стран. Украину на фестивале представляли такие популярные артисты, как Верка Сердючка, Настя Каменских (которая прибыла вместе со своим мужем и продюсером Потапом), Макс Барских и Alekseev.

Стоит отметить, что среди участников были и российские исполнители, в частности группа "Би-2", Андрей Макаревич, Макс Покровский и группа "Ногу свело". Большинство этих артистов открыто выразили свою позицию против российского вторжения в Украину, а некоторые даже получили гражданство других государств.