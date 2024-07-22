Тринчер осудили за страстный поцелуй с девушкой: реакция экс-супруга певицы Волошина

Украинская певица Анна Тринчер опубликовала видео, где целуется с подругой Валерией. Мнения сети разделились относительно уместности освещения подобного контента, на что уже отреагировал экс-супруг артистки Александр Волошин.

Блогер обратился к своей аудитории и прокомментировал страстное видео бывшей жены. Инфлюенсер сравнил этот случай с поцелуем исполнительниц Нади Дорофеевой и Насти Каменских в 2016 году.

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По словам Александра, тогда все были в восторге от поступка певиц, впрочем, почему-то сейчас все настроены против Анны. Волошин не остался в стороне и отметил, что стоит дистанцироваться от советского воспитания и строить свободное общество.

Не знаю, чего вы так набросились. Когда Дорофеева с Каменских целовались, все поддерживали и кайфовали. Да и давайте выходить за рамки советского воспитания и строить "свободное" общество, которое делает так, как чувствует, а не так, как навязали,

– подчеркнул блогер.



Александр Волошин о видео Анны Тринчер / Скриншот из инстаграм-сторис

, Тринчер через новое видео с поцелуем напомнила о премьере своей новой песни "Со вкусом вишни", которая выйдет 24 июля. По словам певицы, она готова к хейту, поскольку понимает консервативность общества. В то же время артистка понимала, что некоторые могут не оценить ее старания.

Напомним, актриса Наталья Денисенко также публиковала видео, на котором целуется с коллегой Антониной Хижак. За ролик звезды тоже получили волну хейта, но звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк вступился за женщин. Он заметил, что ему странно осознавать существование расистов, гомофобов и сторонников "русского мира" в Украине.