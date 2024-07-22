Юрист Инна Мирошниченко показала видео, как сидит с названной дочкой Ангелиной возле дома. Они обнимались на фоне Днепра.

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Жена шоумена пересказала разговор с Ангелиной. Инна объяснила девочке, что значит мечтать, и спросила о ее мечтах.

"Я мечтала о тебе, Тимуре, братьев и сестре", – ответила девочка.

Инна Мирошниченко с дочкой: видео

Трогательный ролик растрогал поклонников Инны Мирошниченко. Они поделились эмоциями в комментариях: