Юрист Инна Мирошниченко показала видео, как сидит с названной дочкой Ангелиной возле дома. Они обнимались на фоне Днепра.
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Жена шоумена пересказала разговор с Ангелиной. Инна объяснила девочке, что значит мечтать, и спросила о ее мечтах.
"Я мечтала о тебе, Тимуре, братьев и сестре", – ответила девочка.
Инна Мирошниченко с дочкой: видео
Трогательный ролик растрогал поклонников Инны Мирошниченко. Они поделились эмоциями в комментариях:
- "Я что, захожу в инстаграм плакать?"
- "Инна, не знаю, почему я так счастлива за Ангелину, за вас, что вы есть такие невероятные люди на этой планете!";
- "Между вами чувствуется невероятная связь. Эта девочка будет невероятно счастливой";
- "До слез. Вы прекрасная семья! Пример для подражания для многих!";
- "Ваша семья не спасла целый мир, и спасла миры двух замечательных детей. Вы – пример для каждого. Спасибо вам".