Блогер звернувся до своєї аудиторії та прокоментував пристрасне відео колишньої дружини. Інфлюєнсер порівняв цей випадок з поцілунком виконавиць Наді Дорофєєвої та Насті Каменських у 2016 році.

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За словами Олександра, тоді всі були в захваті від вчинку співачок, втім чомусь зараз всі налаштовані проти Анни. Волошин не став осторонь і зазначив, що варто дистанціюватися від радянського виховання та будувати вільне суспільство.

Не знаю, чого ви так накинулись. Коли Дорофєєва з Каменських цілувались, всі підтримували й кайфували. Та й давайте виходити за рамки радянського виховання і будувати "вільне" суспільство, яке робить так, як відчуває, а не так, як нав'язали,

– підкреслив блогер.



Олександр Волошин про відео Анни Трінчер / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, Трінчер через нове відео з поцілунком нагадала про прем'єру своєї нової пісні "Зі смаком вишні", яка вийде 24 липня. За словами співачки, вона готова до хейту, оскільки розуміє консервативність суспільства. Водночас артистка розуміла, що дехто може не оцінити її старання.

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко також публікувала відео, на якому цілується з колегою Антоніною Хижак. За ролик зірки теж отримали хвилю хейту, але зірка "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк заступився за жінок. Він зауважив, що йому дивно усвідомлювати існування расистів, гомофобів та прихильників "русского мира" в Україні.