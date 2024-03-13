Анна Тринчер и Александр Волошин вместе признались, есть ли надежда на примирение

Полгода назад Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о разводе. Теперь блогер и певица ответили на вопрос о том, рассматривают ли они возможность возобновления отношений.

Правда, ответы у них разнились. Так, один из эксов рассказал, что готов к примирению, а другой – оставил отношения в прошлом и не хочет к этому больше возвращаться.

Не пропустите Я волнуюсь, – Александр Волошин честно сказал, приходила ли ему повестка

Завершились ли отношения Волошина и Тринчер

Александр признался, что не закрывает ни одну историю в своей жизни, поэтому рассматривает возможность восстановления отношений с бывшей женой.

Никогда не говори никогда,

– отметил инфлюенсер.

В то же время Анна сказала, что для нее эта история завершена.

Это мое прошлое. На сегодня я Аня Тринчер, холостячка, а все, что было в прошлом – не вспоминайте,

– подытожила артистка.

Интервью с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

О разрыве звездные супруги объявили в ноябре 2023 года.

Впоследствии оказалось, что на развод повлияли проблемы с психическим здоровьем мужчины – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.

Анна пыталась поддерживать любимого, но он отстранялся от нее. Как следствие, делал больно обоим.

Супруги прилагали немало усилий для того, чтобы спасти брак. В частности, они ходили к психологам. Даже пробовали семейную терапию, однако все оказалось безрезультатным.

Анна и Александр поженились в сентябре 2022 года. В то же время начали встречаться они весной 2021 года.