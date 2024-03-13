Анна Тринчер и Александр Волошин вместе признались, есть ли надежда на примирение
Источник:Мария Довбенко
Полгода назад Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о разводе. Теперь блогер и певица ответили на вопрос о том, рассматривают ли они возможность возобновления отношений.
Правда, ответы у них разнились. Так, один из эксов рассказал, что готов к примирению, а другой – оставил отношения в прошлом и не хочет к этому больше возвращаться.
Не пропустите Я волнуюсь, – Александр Волошин честно сказал, приходила ли ему повестка
Завершились ли отношения Волошина и Тринчер
Александр признался, что не закрывает ни одну историю в своей жизни, поэтому рассматривает возможность восстановления отношений с бывшей женой.
Никогда не говори никогда,
– отметил инфлюенсер.
В то же время Анна сказала, что для нее эта история завершена.
Это мое прошлое. На сегодня я Аня Тринчер, холостячка, а все, что было в прошлом – не вспоминайте,
– подытожила артистка.
Интервью с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Тринчер и Волошина
- О разрыве звездные супруги объявили в ноябре 2023 года.
- Впоследствии оказалось, что на развод повлияли проблемы с психическим здоровьем мужчины – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.
- Анна пыталась поддерживать любимого, но он отстранялся от нее. Как следствие, делал больно обоим.
- Супруги прилагали немало усилий для того, чтобы спасти брак. В частности, они ходили к психологам. Даже пробовали семейную терапию, однако все оказалось безрезультатным.