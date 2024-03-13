Правда, ответы у них разнились. Так, один из эксов рассказал, что готов к примирению, а другой – оставил отношения в прошлом и не хочет к этому больше возвращаться.

Не пропустите Я волнуюсь, – Александр Волошин честно сказал, приходила ли ему повестка

Завершились ли отношения Волошина и Тринчер

Александр признался, что не закрывает ни одну историю в своей жизни, поэтому рассматривает возможность восстановления отношений с бывшей женой.

Никогда не говори никогда,

– отметил инфлюенсер.

В то же время Анна сказала, что для нее эта история завершена.

Это мое прошлое. На сегодня я Аня Тринчер, холостячка, а все, что было в прошлом – не вспоминайте,

– подытожила артистка.

Интервью с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

О разрыве звездные супруги объявили в ноябре 2023 года.

Для справки! Анна и Александр поженились в сентябре 2022 года. В то же время начали встречаться они весной 2021 года.