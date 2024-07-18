Актриса Анна Саливанчук серьезно травмировалась на отдыхе: фото возле больницы
Источник:Анна Саливанчук
Украинская актриса Анна Саливанчук сейчас находится на отдыхе за границей. Впрочем, со звездой произошел инцидент, который изрядно напугал ее фанатов.
Женщина травмировалась во время прогулки на пляже. Анне пришлось обратиться к врачам в Словении, где сейчас находится.
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Саливанчук опубликовала фото с загипсованной рукой возле клиники. Она пожаловалась, что с ней и ее сыновьями постоянно что-то случается – операции, потеря зрения, сломанные кости, болезни и тому подобное. Впрочем, Анна призналась, что пытается жить на полную и показывать все стороны своего бытия – как радостные, так и грустные.
Кто-то скажет – счастье любит тишину, кто-то скажет, что я глупая, что такая откровенная с вами, но я такая как я есть – и другой быть не хочу. Я получила очень много сообщений поддержки и мне это крайне важно и приятно,
– подчеркнула звезда.
Актриса поделилась, что обошлось без перелома. Впрочем, женщина имеет сильные вывих и растяжение связок правой руки и грудной клетки. Анна опубликовала видео, на котором видно момент падения, во время которого она повредила конечность.
Слава Богу, что обошлось все просто гипсом на 7 дней, без переломов, все кости целы. Очень сильный вывих и растяжение правой руки и грудной клетки,
– добавила актриса.
Напомним, жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова во время отдыха в Израиле сильно травмировала ногу. Она рассказала, что забила палец на ноге на пляже. Он отек, однако блогерша не придала этому значения.