Катя Осадчая поделилась видео на своей странице. Звезда сняла ролик в своем дворе, позируя в черном купальнике.

К слову Катя Осадчая в офисе ООН в Женеве рассказала о пленных, которых незаконно удерживают россияне

Телеведущая показала, как она борется с аномальной жарой, обливая себя водой из шланга. Ролик сопровождался треком Коннора Прайса и Форреста Фрэнка – UP!

Горячее настроение,

– подписала видео телеведущая.

Катя Осадчая спасается от жары: видео

Где и когда наступит похолодание

Аномальная жара в Украине продлится с 17 мая еще трое суток, кроме западных и северных областей. В большинстве восточных и центральных областей температура составит +40 – +41.

В то же время 18 и 19 июля на Севере и Западе жара ослабеет. В некоторых регионах пройдут дожди и грозы, местами град и сильный ветер.