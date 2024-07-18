Жінка травмувалася під час прогулянки на пляжі. Анні довелося звернутися до лікарів у Словенії, де наразі перебуває.

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Саліванчук опублікувала фото із загіпсованою рукою біля клініки. Вона поскаржилася, що з нею та її синами постійно щось трапляється – операції, втрата зору, зламані кістки, хвороби тощо. Втім, Анна зізналася, що намагається жити на повну та показувати всі сторони свого буття – як радісні, так і сумні.

Хтось скаже – щастя любить тишу, хтось скаже, що я дурна, що така відверта з вами, але я така як я є – і іншою бути не хочу. Я отримала дуже багато повідомлень підтримки й мені це вкрай важливо і приємно,

– підкреслила зірка.

Акторка поділилася, що обійшлося без перелому. Втім, жінка має сильні вивих і розтягнення зв'язок правої руки та грудної клітини. Анна опублікувала відео, де видно момент падіння, під час якого вона пошкодила кінцівку.

Слава Богу, що обійшлося все просто гіпсом на 7 днів, без переломів, усі кістки цілі. Дуже сильний вивих і розтягнення правої руки та грудної клітки,

– додала акторка.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова під час відпочинку в Ізраїлі сильно травмувала ногу. Вона розповіла, що забила палець на нозі на пляжі. Він набряк, однак блогерка не надала цьому значення.