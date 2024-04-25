Эта мысль не покидает меня, – украинская актриса призналась о желании вступить в армию
Источник:"Ближе к звездам"
Актриса Анна Саливанчук рассказала, что часто задумывается над тем, чтобы присоединиться к рядам войска. Но кое-что ее останавливает.
Звезда сериала “Однажды под Полтавой” Анна Саливанчук думает об армии после начала полномасштабного вторжения. Она могла бы быть медиком на фронте.
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Анна Саливанчук часто думает о войске
Актриса призналась, что действительно пошла бы в ряды ВСУ, если бы не имела детей. Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей – 8-летнего Глеба и 3-летнего Никиту.
Эта мысль не покидает меня до сих пор. Я бы пошла однозначно, если бы я не была мамой. Я могу быть нормальным медиком,
– поделилась звезда.
Анна Саливанчук с детьми / Фото из инстаграма актрисы
Роль военной Анна Саливанчук хотела бы воплотить по крайней мере на экране, но уже после победы Украины в войне.
"Я очень бы хотела сыграть женщину-военную. Военный фильм уже после войны", – сказала актриса.
Что звезды-женщины говорят о намерении вступить в ВСУ
- Звезда "Женского квартала" Катя Никитина даже заполняла бланк с желанием пополнить ряды войска. Но решила, что будет оставаться на своем месте, пока нет обязательной мобилизации женщин.
- Певица Даша Суворова призналась, что пока не готова идти воевать. Но не исключает возможности, что сделает такой шаг в случае необходимости.
- Бандуристка Марина Круть делала попытки попасть в Силы обороны. Она могла бы попробовать себя в роли боевого медика, но очень боится крови. Это останавливает певицу.