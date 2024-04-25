Эта мысль не покидает меня, – украинская актриса призналась о желании вступить в армию

Актриса Анна Саливанчук рассказала, что часто задумывается над тем, чтобы присоединиться к рядам войска. Но кое-что ее останавливает.

Звезда сериала “Однажды под Полтавой” Анна Саливанчук думает об армии после начала полномасштабного вторжения. Она могла бы быть медиком на фронте.

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Анна Саливанчук часто думает о войске

Актриса призналась, что действительно пошла бы в ряды ВСУ, если бы не имела детей. Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей – 8-летнего Глеба и 3-летнего Никиту.

Эта мысль не покидает меня до сих пор. Я бы пошла однозначно, если бы я не была мамой. Я могу быть нормальным медиком,

– поделилась звезда.



Анна Саливанчук с детьми / Фото из инстаграма актрисы

Роль военной Анна Саливанчук хотела бы воплотить по крайней мере на экране, но уже после победы Украины в войне.

"Я очень бы хотела сыграть женщину-военную. Военный фильм уже после войны", – сказала актриса.

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