Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук думає про армію після початку повномасштабного вторгнення. Вона могла б бути медикинею на фронті.

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Анна Саліванчук часто думає про військо

Акторка зізналась, що справді пішла б у лави ЗСУ, якби не мала дітей. Анна Саліванчук виховує двох синів – 8-річного Гліба та 3-річного Микиту.

Ця думка не покидає мене і досі. Я б пішла однозначно, якби я не була мамою. Я можу бути нормальним медиком,

– поділилась зірка.



Анна Саліванчук з дітьми / Фото з інстаграму акторки

Роль військової Анна Саліванчук хотіла б втілити принаймні на екрані, але вже після перемоги України у війні.

"Я дуже б хотіла зіграти жінку-військову. Воєнний фільм вже після війни", – сказала акторка.

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