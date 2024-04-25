Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук думає про армію після початку повномасштабного вторгнення. Вона могла б бути медикинею на фронті.
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Анна Саліванчук часто думає про військо
Акторка зізналась, що справді пішла б у лави ЗСУ, якби не мала дітей. Анна Саліванчук виховує двох синів – 8-річного Гліба та 3-річного Микиту.
Ця думка не покидає мене і досі. Я б пішла однозначно, якби я не була мамою. Я можу бути нормальним медиком,
– поділилась зірка.
Анна Саліванчук з дітьми / Фото з інстаграму акторки
Роль військової Анна Саліванчук хотіла б втілити принаймні на екрані, але вже після перемоги України у війні.
"Я дуже б хотіла зіграти жінку-військову. Воєнний фільм вже після війни", – сказала акторка.
Що зірки-жінки кажуть про намір вступити у ЗСУ
- Зірка "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна навіть заповнювала бланк з бажанням поповнити лави війська. Але вирішила, що залишатиметься на своєму місці, поки немає обов'язкової мобілізації жінок.
- Співачка Даша Суворова зізналась, що наразі не готова йти воювати. Але не виключає можливості, що зробить такий крок у разі необхідності.
- Бандуристка Марина KRUTЬ робила спроби потрапити до Сил оборони. Вона могла б спробувати себе у ролі бойової медикині, але дуже боїться крові. Це зупиняє співачку.