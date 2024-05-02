Как сообщается, причиной такого решения стала связь мероприятия с мирной конференцией по Украине. Однако, есть, вероятно, другое основание для отмены этого концерта.

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Почему отменили выступление Анны Нетребко

Выступление российской оперной певицы должно было пройти 1 июня в Центре культуры и конгрессов Люцерна, что в Швейцарии. Впрочем, артистке не удастся там спеть.

Официальной причиной такого решения стала близость мероприятия к мирной конференции по Украине, которая запланирована на июль 2024 года. В то же время поспособствовать отмене концерта могла благосклонность и приближенность Анны к президенту России.



Анна Нетребко / Фото из открытых источников

По словам представителей Центра культуры и конгрессов Люцерна, им до сих пор не понятна гражданская позиция оперной певицы.

К тому же постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал отмену этого концерта. Он отметил, что все сделали правильно, добавив фотографию, на которой Нетребко позирует с лидерами "ДНР" на временно оккупированной части Донбасса.

Что известно о политической позиции Нетребко