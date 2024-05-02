Как сообщается, причиной такого решения стала связь мероприятия с мирной конференцией по Украине. Однако, есть, вероятно, другое основание для отмены этого концерта.
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Почему отменили выступление Анны Нетребко
Выступление российской оперной певицы должно было пройти 1 июня в Центре культуры и конгрессов Люцерна, что в Швейцарии. Впрочем, артистке не удастся там спеть.
Официальной причиной такого решения стала близость мероприятия к мирной конференции по Украине, которая запланирована на июль 2024 года. В то же время поспособствовать отмене концерта могла благосклонность и приближенность Анны к президенту России.
Анна Нетребко / Фото из открытых источников
По словам представителей Центра культуры и конгрессов Люцерна, им до сих пор не понятна гражданская позиция оперной певицы.
К тому же постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал отмену этого концерта. Он отметил, что все сделали правильно, добавив фотографию, на которой Нетребко позирует с лидерами "ДНР" на временно оккупированной части Донбасса.
Что известно о политической позиции Нетребко
- В декабре 2014 года артистка передала сертификат из личных средств на 1 миллион рублей главе самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Олегу Цареву "на помощь Донецкому национальному театру оперы и балета им. Анатолия Соловьяненка". Мужчина вручил ей флаг террористической группировки "Новороссия" и сфотографировался с ней.
- В марте 2022 года руководство театра Метрополитан-Опера разорвало контракт с Нетребко после ее отказа осудить действия России в полномасштабном вторжении в Украину.
- В 2023 году на Анну наложили штраф в размере почти 30 000 долларов США за "очень неуместные" заявления после вторжения России в Украину. Она назвала в соцсетях западных критиков "злыми, как слепые агрессоры".
- Представители артистки, в ответ на отмену концерта в Швейцарии, отметили, что Нетребко высказывалась против войны и призывала к миру. Более того, она якобы не возвращалась в Россию.