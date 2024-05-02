Як повідомляється, причиною такого рішення став зв'язок заходу з мирною конференцією щодо України. Однак, є, ймовірно, інша підстава для скасування цього концерту.

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Чому скасували виступ Анни Нетребко

Виступ російської оперної співачки мав пройти 1 червня у Центрі культури і конгресів Люцерна, що у Швейцарії. Втім, артистці не вдасться там заспівати.

Офіційною причиною такого рішення стала близькість заходу до мирної конференції щодо України, яка запланована на липень 2024 року. Водночас посприяти скасуванню концерту могла прихильність і наближеність Анни до президента Росії.



Анна Нетребко / Фото з відкритих джерел

За словами представників Центра культури та конгресів Люцерна, їм досі не зрозуміла громадянська позиція оперної співачки.

До того ж постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував скасування цього концерту. Він зазначив, що все зробили правильно, додавши світлину, на якій Нетребко позує з лідерами "ДНР" на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Що відомо про політичну позицію Нетребко