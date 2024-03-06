Одиозная блогерша Анна Алхим поделилась серией архивных и свежих фото. Так она решила продемонстрировать, какие изменения происходили с ее внешностью за последние годы.

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Анна Алхим показала, как изменилась

Блогерша продемонстрировала, что сначала была блондинкой. Впоследствии она укоротила волосы, а еще позже – перекрасилась в черный цвет и сделала пластические операции.

Сейчас в ленте вы увидите мою эволюцию,

– написала Анна Алхим в подписи к фото.

Как менялась Анна Алхим / Фото из инстаграма Анны Алхим

Напомним, Анна Алхим – блогер, которая часто попадает в скандалы из-за любви к русскому языку и не только. Последний раз она выложила радостное видео на Аллее погибших героев в центре Хмельницкого. Анна эмоционально реагировала на критику со словами о том, что она не враг.

Недавно Алхим сделала пластическую операцию

Одиозная блогерша сделала операцию в Дубае. Она полетела в ОАЭ, где ей сделали пластику подбородка. Она уже делала липосакцию в 2016 году, но осталась недовольна результатом.

"Мы расстались. Это было быстрое решение. Теперь мы живем отдельно и никогда больше не будем вместе, прощай мой второй подбородок, скучать не буду", – написала Алхим и показалась до и после пластики.

Также Анна Алхим дважды делала пластику груди.