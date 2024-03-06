Одіозна блогерка Анна Алхім поділилась серією архівних та свіжих фото. Так вона вирішила продемонструвати, які зміни відбувались з її зовнішністю за останні роки.

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Анна Алхім показала, як змінилась

Блогерка продемонструвала, що спершу була білявкою. Згодом вона вкоротила волосся, а ще пізніше – перефарбувалась у чорний колір та зробила пластичні операції.

Зараз у стрічці ви побачите мою еволюцію,

– написала Анна Алхім у підписі до фото.

Як змінювалась Анна Алхім / Фото з інстаграму Анни Алхім

Нагадаємо, Анна Алхім – блогерка, яка часто потрапляє у скандали через любов до російської мови і не тільки. Востаннє вона виклала радісне відео на Алеї загиблих героїв у центрі Хмельницького. Анна емоційно реагувала на критику зі словами про те, що вона не ворог.

Нещодавно Алхім зробила пластичну операцію

Одіозна блогерка зробила операцію в Дубаї. Вона полетіла в ОАЕ, де їй зробили пластику підборіддя. Вона вже робила ліпосакцію у 2016 році, але залишилась незадоволена результатом.

"Ми розлучилися. Це було швидке рішення. Тепер ми живемо окремо і ніколи більше не будемо разом, прощай моє друге підборіддя, нудьгувати не буду", – написала Алхім і показалася до та після пластики.

Також Анна Алхім двічі робила пластику грудей.