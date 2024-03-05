После гневных сообщений от Анны Тринчер Александр Волошин заявил, что Руслан Ханумак его подставил. Он не хотел публиковать выпуск из-за высмеивания шоу бывшей жены и поднявшегося впоследствии хейта,. Александр хочет сохранить хорошие отношения с экс-возлюбленной.

К слову Руслан Ханумак сделал пародию на шоу бывшей Алины Шаманской: она резко отреагировала

Руслан Ханумак подставил Волошина

Блогер объяснил, что знал о том, что студия будет одинаковой, но не воспринял это серьезно. И красноречивое название "Ідеально розлучені" добавили уже потом. К слову, это отсылка к подкастам их бывших жен Алины Шаманской ("Розлучена") и Анны Тринчер ("Не ідеальна я").

Я увидел, что это пародия-стеб на подкаст Ани и Алины. Он мне говорил, что это будет одна и та же студия, а потом на постпродакшне они добавили название "Идеально разведенные", типа стеб над Алиной и Аней. Я сразу написал, что я не хочу это выпускать, потому что Ане это неприятно,

– рассказал Александр Волошин.

По словам Волошина, Ханумак убеждал его согласиться, но он стоял на своем. Однако видео все равно уже опубликовали. Александр добавил скриншоты из переписки с Русланом, где предлагает сбросить вину на него и даже заплатить денег.



Александр Волошин о подставе от Ханумака / Скриншот из видео

"Я буду сейчас бросать жалобы. Это видео все равно удалят с YouTube. Не красиво пиз**ц. Я буду делать все, чтобы видео удалили", – подчеркнул Волошин.

Как на высмеивание отреагировала Алина Шаманская

Первой на пародию подкаста "Разведенная" отреагировала бывшая жена Руслана Ханумака. Алина Шаманская назвала экс-супруга "дном" и человеком, которому не дает покоя ее успех и счастье.

Блогер анонсировала, что даст большое интервью Маше Ефросининой, где расскажет всю правду о разводе. Она хочет, чтобы люди, которые сотрудничают с Ханумаком, знали его истинное лицо.