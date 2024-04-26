Этот человек для меня умер, – одиозная Алхим резко высказалась о Славе Каминской
Источник:Слава Демин
Анна Алхим год назад попала в скандал с певицей Славой Каминской. Дело в том, что артистка обвинила блогера в романе с ее бывшим Эдгаром Каминским. Алхим прокомментировала этот скандал.
К тому же Анна призналась, была ли в отношениях с мужем исполнительницы и рассказала об отношении к певице.
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Как относится Алхим к Каминской после скандала
Блогерша поделилась, что считает Славу лживой и лицемерной, поэтому никаких отношений с ней не поддерживает. В то же время Алхим не интересует то, что происходит с Каминской.
Этот человек для меня умер. Потому, что я не люблю лживых и лицемерных людей. Она является для меня таким человеком. Слава подняла какой-то не нужный хейт,
– отметила Анна.
Однако, инфлюенсерка не призналась в истинной причине возникновения конфликта между ней и певицей. Алхим заявила, что мужа у Славы не отбивала, а исполнительница все придумала.
Мы поняли с ней друг друга. Мы говорили с ней. В этом конфликте я не виновата. Слава что-то там себе придумала. Это не так. Это неправда. Она себе что-то накрутила,
– сказала блогерша.
Также Анна прокомментировала свое отношение к Эдгару Каминскому, который является пластическим хирургом. Блогерша только рассказала, что благодарна ему за отказ в операции, поскольку бы это навредило ее беременности.
Анна Алхим о конфликте со Славой Каминской: смотрите видео онлайн
Что известно о скандале между Алхим и Каминской
- Слава Каминская и Эдгар Каминский пережили довольно болезненный разрыв. В частности, певица после расставания долго посещала психотерапевта.
- Впоследствии Слава опубликовала кадр из своего клипа, а в посте заявила, что Анна Алхим имеет любовную связь с ее бывшим, что подтвердила в комментариях.
- Хирург и инфлюенсер хорошо знакомы. Поэтому фанаты Каминской сразу поняли о ком идет речь в ее посте.
- В декабре 2023 года Алхим заявила, что поговорила со Славой и конфликт теперь улажен.
- Однако, Анна до сих пор считает артистку лицемерной и лживой. В то же время она отметила, что певица все выдумала.