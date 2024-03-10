"Мисс Украина Вселенная-2023" снова примет участие в конкурсе красоты: где Усанова представит Украину
10 марта 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:Miss Eco International
Ангелина Усанова, которая представляла Украину на "Мисс Вселенная-2023", снова будет соревноваться на международной арене. Она примет участие в конкурсе красоты, который посвящен важности сохранения нашей планеты.
Он называется Miss Eco International и, что интересно, пройдет в Египте. Украинка подчеркнула, что имеет важное послание для мирового сообщества.
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Где Ангелина Усанова будет представлять Украину
Девушка в апреле примет участие в Miss Eco International. Мероприятие проведут в Каире.
Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру,
– отметила представительница.
Что известно об Ангелине Усановой
- Девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", прошедшем в Сан-Сальвадоре.
- Она не вошла в 20 финалисток, потому что считает, что не была интересна спонсорам конкурса красоты.
- В то же время представительница Украины преуспела в номинации Voice of Change, получив место в первой десятке. Участники этой категории должны были представить видеоролик, посвященный социальной проблеме.
- Известно, что Ангелина – автор песен и исполнительница. К тому же она является звуковым целителем и мастером йоги.
- С началом полномасштабной войны девушка организовывала благотворительные концерты, собирая средства на гуманитарную помощь Украине. Кроме того, Усанова помогала украинским беженцам в Европе.