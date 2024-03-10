"Мисс Украина Вселенная-2023" снова примет участие в конкурсе красоты: где Усанова представит Украину

Ангелина Усанова, которая представляла Украину на "Мисс Вселенная-2023", снова будет соревноваться на международной арене. Она примет участие в конкурсе красоты, который посвящен важности сохранения нашей планеты.

Он называется Miss Eco International и, что интересно, пройдет в Египте. Украинка подчеркнула, что имеет важное послание для мирового сообщества.

Не пропустите Объявили победительниц "Мисс Мира-2023": какое место на конкурсе красоты заняла Украина

Где Ангелина Усанова будет представлять Украину

Девушка в апреле примет участие в Miss Eco International. Мероприятие проведут в Каире.

Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру,

– отметила представительница.

Что известно об Ангелине Усановой

Девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", прошедшем в Сан-Сальвадоре.

Она не вошла в 20 финалисток, потому что считает, что не была интересна спонсорам конкурса красоты.

В то же время представительница Украины преуспела в номинации Voice of Change, получив место в первой десятке. Участники этой категории должны были представить видеоролик, посвященный социальной проблеме.

Известно, что Ангелина – автор песен и исполнительница. К тому же она является звуковым целителем и мастером йоги.

С началом полномасштабной войны девушка организовывала благотворительные концерты, собирая средства на гуманитарную помощь Украине. Кроме того, Усанова помогала украинским беженцам в Европе.

Победительницу Miss Eco International назначат Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.