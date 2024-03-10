Він називається Miss Eco International і, що цікаво, пройде в Єгипті. Українка підкреслила, що має важливе послання для світової спільноти.

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Де Ангеліна Усанова представлятиме Україну

Дівчина у квітні візьме участь в Miss Eco International. Захід проведуть в Каїрі.

Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові,

– зазначила представниця.

Для довідки! Переможницю Miss Eco International призначать Послинею доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Що відомо про Ангеліну Усанову