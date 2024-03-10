Він називається Miss Eco International і, що цікаво, пройде в Єгипті. Українка підкреслила, що має важливе послання для світової спільноти.
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Де Ангеліна Усанова представлятиме Україну
Дівчина у квітні візьме участь в Miss Eco International. Захід проведуть в Каїрі.
Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові,
– зазначила представниця.
Що відомо про Ангеліну Усанову
- Дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023", що пройшов у Сан-Сальвадорі.
- Вона не увійшла до 20 фіналісток, бо вважає, що не була цікава спонсорам конкурсу краси.
- Водночас представниця України досягла успіху в номінації Voice of Change, отримавши місце в першій десятці. Учасники цієї категорії повинні були представити відеоролик, присвячений соціальній проблемі.
- Відомо, що Ангеліна – авторка пісень та виконавиця. До того ж вона є звуковим цілителем та майстром йоги.
- З початком повномасштабної війни дівчина організовувала благодійні концерти, збираючи кошти на гуманітарну допомогу України. Крім того, Усанова допомагала українським біженцям в Європі.