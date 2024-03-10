Он называется Miss Eco International и, что интересно, пройдет в Египте. Украинка подчеркнула, что имеет важное послание для мирового сообщества.

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Где Ангелина Усанова будет представлять Украину

Девушка в апреле примет участие в Miss Eco International. Мероприятие проведут в Каире.

Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру,
– отметила представительница.

Что известно об Ангелине Усановой

  • Девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", прошедшем в Сан-Сальвадоре.
  • Она не вошла в 20 финалисток, потому что считает, что не была интересна спонсорам конкурса красоты.
  • В то же время представительница Украины преуспела в номинации Voice of Change, получив место в первой десятке. Участники этой категории должны были представить видеоролик, посвященный социальной проблеме.
  • Известно, что Ангелина – автор песен и исполнительница. К тому же она является звуковым целителем и мастером йоги.
  • С началом полномасштабной войны девушка организовывала благотворительные концерты, собирая средства на гуманитарную помощь Украине. Кроме того, Усанова помогала украинским беженцам в Европе.