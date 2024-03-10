Он называется Miss Eco International и, что интересно, пройдет в Египте. Украинка подчеркнула, что имеет важное послание для мирового сообщества.

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Где Ангелина Усанова будет представлять Украину

Девушка в апреле примет участие в Miss Eco International. Мероприятие проведут в Каире.

Держите за Украину кулачки! Нам есть что сказать миру,

– отметила представительница.

Для справки! Победительницу Miss Eco International назначат Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.

Что известно об Ангелине Усановой