Вместе с побратимами: Андрей Лузан из "Львов на джипе" показал новые кадры с военной подготовки

В начале июля этого года основатель канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался в Силы беспилотных систем. Юморист делится с поклонниками военными буднями и рассказывает, что делает во время подготовки к службе.

На днях комик признался, что питание в армии его вполне устраивает. Лузана больше всего удивило, что на кухне интересуются предпочтениями военных.

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В своих соцсетях Андрей опубликовал несколько фотографий, где показал, как проходит обучение. Так, он рассказал, что уже посетил занятия по изучению основ военной службы и даже рыл окопы. Несмотря на сложность, мужчина излучает позитив и не теряет чувство юмора.



Лузан показал окоп / Скриншот из инстаграм-сторис

Также Лузан приобретает навыки по стрельбе, работы с инженерной техникой, тактики ведения боя, обустройства оборонительных позиций и тому подобное.



Андрей Лузан находится на учениях / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Андрей сообщил, что мобилизуется в армию в начале июля этого года. После полученных советов от рэпера YARMAK, Евгения Карася и Дениса Квебека, Лузан выбрал Силы беспилотных систем для службы. Юморист даже признавался, что во время тестов по физподготовке получает лучший результат среди нескольких рот – 107 упражнений, когда было достаточно сделать только 70.