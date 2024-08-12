Днями комік зізнався, що харчування в армії його цілком влаштовує. Лузана найбільше здивувало, що на кухні цікавляться вподобаннями військових.

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У своїх соцмережах Андрій опублікував кілька світлин, де показав, як проходить вишкіл. Так, він розповів, що вже відвідав заняття з вивчення основ військової служби та навіть рив окопи. Попри складність, чоловік випромінює позитив і не втрачає почуття гумору.



Лузан показав окоп / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Лузан здобуває навички зі стрільби, роботи з інженерною технікою, тактики ведення бою, облаштування оборонних позицій тощо.



Андрій Лузан перебуває на навчаннях / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Андрій повідомив, що мобілізується до армії на початку липня цього року. Після отриманих порад від репера YARMAK, Євгена Карася та Дениса Квебека, Лузан обрав Сили безпілотних систем для служби. Гуморист навіть зізнавався, що під час тестів з фізпідготовки отримує найкращий результат серед кількох рот – 107 вправ, коли було достатньо зробити лише 70.