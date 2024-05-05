По словам Андрея, ему было приятно работать со Славой. Он до сих пор считает ее искренней и открытой.

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Что Кравченко говорит о Каминской

Исполнитель признался, что пока не переписывается с артисткой. К тому же музыкант характеризует ее как искреннего человека, который не лицемерит. Более того, он не осуждает Славу за ее общение на русском языке, поскольку некоторые военные также не переходят на украинский.

Она не кривит душой. Не поддерживаю тех людей, которые говорят на русском, но не могу ее осуждать. Они сделали свой выбор. Если это человек публичный, то аудитория сама его осудит или не осудит. Слава – женщина-огонь. Она поддерживает Украину,

– отметил артист.

Кравченко уверен, что Каминская никого не предала своим выездом из Украины и нежеланием разговаривать на украинском. Певец добавил, что не будет приравнивать ее к предательницам Ани Лорак и Таисии Повалий.

Мне все говорили: "Будет хейт, ты себя закопаешь". Я не вижу, почему я могу себя закопать. Слава никого не изменяла, просто ей так удобно. Возможно, она и пытается говорить на украинском. Я не хочу ее оправдывать сейчас, но это ее вопрос,

– заверил Андрей.

Андрей Кравченко о Славе Каминской: смотрите видео онлайн

Где сейчас Слава Каминская