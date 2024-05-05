За словами Андрія, йому було приємно працювати зі Славою. Він досі вважає її щирою та відкритою.

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Що Кравченко говорить про Камінську

Виконавець зізнався, що наразі не листується з артисткою. До того ж музикант характеризує її як щиру людину, яка не лицемірить. Ба більше, він не засуджує Славу за її спілкування російською мовою, оскільки деякі військові також не переходять на українську.

Вона не кривить душею. Не підтримую тих людей, які говорять російською, але не можу її засуджувати. Вони зробили свій вибір. Якщо це людина публічна, то аудиторія сама її засудить або не засудить. Слава – жінка-вогонь. Вона підтримує Україну,

– зазначив артист.

Кравченко впевнений, що Камінська нікого не зрадила своїм виїздом з України та небажанням розмовляти українською. Співак додав, що не прирівнюватиме її до запроданок Ані Лорак і Таїсії Повалій.

Мені всі казали: "Буде хейт, ти себе закопаєш". Я не бачу, чому я можу себе закопати. Слава нікого не зраджувала, просто їй так зручно. Можливо, вона і намагається говорити українською. Я не хочу її виправдовувати зараз, але це її питання,

– запевнив Андрій.

Андрій Кравченко про Славу Камінську: дивіться відео онлайн

Де зараз Слава Камінська